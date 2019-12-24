taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9478
Euro
6.604
Altın
1485.75
Borsa
112175.19
Gram Altın
284.202
Bitcoin
43531.02

Amasya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü öldü

Amasya'da direksiyon başında fenalaşarak kaldırıma çıkan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 24.12.2019 - 02:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Amasya’nın Dere Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 05 ED 580 plakalı aracı ile seyir halinde olan Avni Kurşun (58) direksiyon başında fenalaştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Direksiyon başında yığılan sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma çıktı. Çevredekilerin durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen ambulansla Kurşun, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Amasya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü öldü

Amasya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü öldü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan Türkiye'ye yaptırımları durdurmak için rapor

Trump'tan Türkiye'ye yaptırımları durdurmak için rapor

71
Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

0
Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

0
Sokaktaki gençlere kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Sokaktaki gençlere kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir