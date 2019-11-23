Amasya'da drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza

Amasya'nın Pirinççi Caddesi önünde drift yapan bir sürücü, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

SÜRÜCÜYÜ BULDULAR CEZAYI KESTİLER

Trafiğe açık alanda drift atması nedeni ile A.G.'ye 5 bin 10 TL, polisin dur ikazına uymamak, araç sigortasının olmaması ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan ise 578 TL para cezası yazıldı. Araç sürücüsü A.G.’ye toplamda 5 bin 588 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el koyulduğu, aracının da 60 gün süre ile trafikten men edildiği belirtildi.

Drift yaptı cezayı yedi