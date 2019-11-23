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Amasya'da drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza

Otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza kesilirken, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

İHA | 23.11.2019 - 14:06..
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Amasya'nın Pirinççi Caddesi önünde drift yapan bir sürücü, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

SÜRÜCÜYÜ BULDULAR CEZAYI KESTİLER

Trafiğe açık alanda drift atması nedeni ile A.G.'ye 5 bin 10 TL, polisin dur ikazına uymamak, araç sigortasının olmaması ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan ise 578 TL para cezası yazıldı. Araç sürücüsü A.G.’ye toplamda 5 bin 588 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el koyulduğu, aracının da 60 gün süre ile trafikten men edildiği belirtildi.

Drift yaptı cezayı yedi

Amasya'da drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza

Amasya'da drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza

Amasya'da drift yapan sürücüye 5 bin TL ceza

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