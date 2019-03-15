Amasya'da fuhuş operasyonu

Bütçelerinin kesilmesinden endişe eden ABD'li bakanlıklar, kendilerine verilen bütçenin tamamını kullanabilmek için mali yıl sonuna doğru harcamalarını artırıyor.

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Bolu’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Kendisine borcu olduğunu iddia ettiği şahsı, evinin önünde tüfekle vurarak yaralayan saldırgan, kaçmak istediği sırada çevik kuvvet polisleri tarafından yakalandı.