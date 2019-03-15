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Amasya'da fuhuş operasyonu

Merzifon ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 15.03.2019 - 01:06..
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde "misafir" adıyla yürütülen eş zamanlı operasyonda 7'si yabancı uyruklu kadın, 14 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli mahallelerdeki 11 evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine, "misafir" adıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

7'Sİ YABANCI UYRUKLU

Ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 7'si yabancı uyruklu kadın, 14 zanlı yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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