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Amasya'da ihtiyaç sahipleri için hayır tezgahı

Ekmek büfesi işleten İbrahim Mermer, ihtiyaç sahipleri için bazı ürünlerin bulunduğu bir tezgah açtı.

AA |
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Amasya'da ihtiyaç sahipleri için hayır tezgahı

Amasya'da bir ekmek büfesi işletmecisi, ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

Şeyhcui Mahallesi'nde ekmek büfesi işleten İbrahim Mermer, ihtiyaç sahipleri için büfenin yanına kuru gıda, sebze, süt, yumurta gibi ürünlerin bulunduğu bir tezgah açtı.

İHTİYACI OLAN ALABİLİR

"İhtiyacı olan istediği kadar alabilir" yazısı bulunan tezgahı gören vatandaşlar da satın aldıkları ürünleri, ihtiyaç sahipleri için tezgaha bırakıyor.

Mermer, kampanyayı mahallede ihtiyacı olanlar için başlattıklarını söyledi.

Amasya'da ihtiyaç sahipleri için hayır tezgahı

HAYIRLARIN SAYISI KATLANDI

Daha önce de askıda ekmek kampanyası düzenlediklerini ve çok verimli olduğunu anlatan Mermer, "Koronavirüs gündeme gelince, salgınla mücadele kapsamında bazı iş yerleri kapandı. İhtiyaç duyanların fazla olduğunu görünce bir pankart yazdırıp astık. Onu asınca gelen hayırlar ona katladı. Elimizde çok ürün birikince bu fikir gündeme geldi." dedi.

Amasya'da ihtiyaç sahipleri için hayır tezgahı

TÜRK MİLLETİNİN BİRLİK VE BERABERLİK RUHU...

Kampanyayı Ramazan ayı boyunca sürdürmeyi planladıklarını dile getiren Mermer, "Bu kampanyayı dün başlattık. Para ve başka ürünler bırakanlar oluyor. Türk milletinin zor zamanlarda birlik ve beraberlik ruhuna aşık bir insanım. Burada gördüklerimden sonra bu aşkım ikiye katlandı." ifadelerini kullandı.

Amasya'da ihtiyaç sahipleri için hayır tezgahı

"GURUR DUYUYORUM"

Hayırseverlerden Mahmut Demir ise Türk milletinin zor zamanlarda bir araya gelmesini bildiğini vurgulayarak, "Halktan alıp halka dağıtılan bir müessese oldu burası. Bağış yapılacak, fitre, zekat verilip buradan da ihtiyaç sahipleri yeteri kadar alacaklar. Çocuklar için de süt konuldu. Milletimiz yardımlaşma, paylaşma manasında bir bütün hareket ettiği için ülkemle, Türk milletiyle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Amasya'da ihtiyaç sahipleri için hayır tezgahı

Amasya'da ihtiyaç sahipleri için hayır tezgahı

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