taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6201
Euro
6.32635
Altın
1293.495
Borsa
93784.18
Gram Altın
233.622

Amasya’da silahlı kavga: 9 yaralı

Bir köyde husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4’ü ağır 9 kişi yaralandı.

İHA | 01.04.2019 - 06:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İl merkezine bağlı Köyceğiz köyünde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirini taş, sopa ve levye ile darp edip silahlar ateşlendi.

Amasya’da silahlı kavga: 9 yaralı

9 KİŞİ YARALANDI

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Mehmet O., Abdullah O., Ahmet O. ile karşı aileden Yılmaz B., Haydar B., Medet B., Mert B., Zeynel Y. ve Melek B. ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Amasya’da silahlı kavga: 9 yaralı

4 KİŞİ AĞIR YARALI

Yaralılardan Yılmaz B., Mert B., Zeynel Y. ve Melek Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri köyde geniş çaplı inceleme yaptı.

Amasya’da silahlı kavga: 9 yaralı

Amasya’da silahlı kavga: 9 yaralı

Amasya’da silahlı kavga: 9 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

227
Ekrem İmamoğlu'dan yeni açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'dan yeni açıklamalar

388
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

378
CHP Genel Merkezi'nde tekbir sesleri

CHP Genel Merkezi'nde tekbir sesleri

202
Antalya'da CHP kazandı

Antalya'da CHP kazandı

126
Ankara'da seçim sonuçları

Ankara'da seçim sonuçları

96
Bayram Şenocak: 3870 oy farkla Yıldırım kazandı

Bayram Şenocak: 3870 oy farkla Yıldırım kazandı

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir