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Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu uyuşturucu ele geçirilirken, altı kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 03.12.2019 - 14:41..
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Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada 1539,37 gram esrar maddesi, 26,52 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet sentetik hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ses ve gaz fişeği atan tabanca (kurusıkı), 694 adet 9 mm. çapında dolu fişek, 170 adet ses ve gaz tabanca mermisi, 5 adet tabancalara ait şarjör, 1 adet hassas el kantarı, 400 TL para (uyuşturucu madde satışından elde edilen), 2 adet uyuşturucu madde kullanmak için yapılmış kova tabir edilen düzenek, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çöp poşeti, 50 gram esrar maddesi, 26 adet sentetik hap, 3 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet ses ve gaz fişeği atan tabanca (kurusıkı), 216 adet tüfek fişeği 2 adet 9*19 mm çapında fişek ele geçirdi.

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

6 ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüphelinin, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

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