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Amasya'da yaşayan yaşlı adam 42 bin lira dolandırıldı

70 yaşındaki bir vatandaş, kendisini telefonla arayıp emniyet amiri olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılırken, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İHA | 25.03.2020 - 16:42..
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde, 70 yaşındaki S.T. isimli vatandaş ile İstanbul’dan cep telefonuyla iletişime geçen bir kişi, kendisini emniyet amiri olarak tanıttı.

42 BİN LİRASINI KAPTIRDI, DURUMU KIZI FARK ETTİ

Yaşlı adamın bilgilerini alan şüpheli, S.T.’yi 42 bin 500 lira dolandırdı. Olayı fark eden S.T.’nin kızının ihbar etmesi sonucu Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Aynı dolandırıcıya bankadan bir miktar daha para göndermeye çalışan S.T.’ye polis ekipleri dolandırıldığını söyledi.

DOLANDIRICI ARANIYOR

Dolandırıldığını öğrenen S.T., şikayetçi olurken, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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