Amasya'nın Bayırlı köyüne kurulan baz istasyonu vatandaşları sevince boğdu. Vatandaşlar, cep telefonlarından internete erişim sağlamaya başlamanın mutluluğunu bugün yaşadı.

DAVUL VE ZURNA EŞLİĞİNDE KUTLAMA

Bayırlı köyünde yaşayanlar, internetin gelişini davul ve zurna eşliğinde kutladı.

ERİŞİM SAĞLANAMIYORDU

Köy muhtarı Mehmet Demirci yaptığı açıklamada, köylerinde 2013 yılından bu yana cep telefonu kullanabildiklerini ancak internete erişim sağlanamadığını söyledi.

Amasyalı köylülerin internet sevinci VİDEO

YETKİLİLERE TEŞEKKÜR

İnternete kavuşmayı davul zurna ile kutladıklarını dile getiren Demirci, "Tüm yetkililere teşekkür ederim. İnternet yokken özellikle öğrencilerimiz çok sıkıntı yaşadı. Ders notları indirmek için internet çekmiyordu." dedi.

"İNTERNET ÜZERİNDEN AİLEMLE RAHATLIKLA GÖRÜŞEBİLECEĞİM"

Köy sakinlerinden Hüseyin Battal da internete kavuştukları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Vatani görevimi doğuda yapmaktayım. İnternetimiz geldi çok şükür. İnternet üzerinden kolaylıkla ailemle görüşebileceğim." ifadesini kullandı.