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Amatör boksör elektrik akımına kapıldı

25 yaşındaki lisanslı amatör boksör, çalıştığı otelde elektrik akımına kapıldı. Kurtarılamayan genç boksörden geriye, antrenman ve boks müsabakalarının görüntüleri kaldı.

İHA | 19.03.2019 - 14:20..
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Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde teknik servis elemanı olarak çalışan 25 yaşındaki Tayfun Çelikkıran, rögar motorunda çıktığı iddia edilen arızayı gidermeye çalışırken bir anda elektrik akımına kapıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Çelikkıran’ı özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak genç boksör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis bölgede araştırma başlatırken, Çelikkıran’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Amatör boksör elektrik akımına kapıldı

CENAZESİNİ KARDEŞİ TESLİM ALDI

Çelikkıran’ın ölümü, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Küçük yaştan bu yana boks sporuyla uğraşan lisanslı amatör boksörün cenazesini almaya, kendisi gibi boksla uğraşan kardeşi Tarık Çelikkıran ile arkadaşları geldi. Son derece üzgün olduğu gözlenen Tarık Çelikkıran, ağabeyini ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.

Amatör boksör elektrik akımına kapıldı

Tayfun Çelikkıran’dan geriye, antrenman ve boks müsabakalarının görüntüleri kaldı.

Amatör boksör elektrik akımına kapıldı

Amatör boksör elektrik akımına kapıldı

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