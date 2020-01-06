Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında kavga çıktı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden iki takımın maçı 4-1'lik bir skorla sona erdi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Karşılaşmanın ardından iki takımın futbolcuları tekme-tokat birbirine saldırdı. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken polis, futbolcuları sakinleştiremeyince havaya ateş açmak zorunda kaldı. .

8 FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bir süre devam eden kavganın ardından polis, hakem ve teknik heyeti güvenlik çemberi içerisinde sahadan çıkmasını sağladı. Karşılaşmada hakem 8 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Futbolcular sahada tekme-tokat kavga etti, polis havaya ateş açtı VİDEO