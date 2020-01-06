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Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında kavga çıktı

Çankırı'da Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden iki takım futbolcularının tekme ve tokatlı kavgasını ayıramayan polis havaya ateş etti.

İHA | 06.01.2020 - 02:45..
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden iki takımın maçı 4-1'lik bir skorla sona erdi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Karşılaşmanın ardından iki takımın futbolcuları tekme-tokat birbirine saldırdı. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken polis, futbolcuları sakinleştiremeyince havaya ateş açmak zorunda kaldı. .

8 FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bir süre devam eden kavganın ardından polis, hakem ve teknik heyeti güvenlik çemberi içerisinde sahadan çıkmasını sağladı. Karşılaşmada hakem 8 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Futbolcular sahada tekme-tokat kavga etti, polis havaya ateş açtı VİDEO

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