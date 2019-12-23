Amatör lig maçında saha karıştı

İzmir'de üç büyük ilçeye 2 gün su verilemeyecek

Bilecik’te hırsızlık suçundan dolayı aranan şahıs, Kütahya’da polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'da sulama kanalına düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı belli oldu

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İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Şiddetli lodos nedeniyle İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edilirken, bazı kayıkların battığı da görüldü.