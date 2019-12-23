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Amatör lig maçında saha karıştı

Alaşehirspor ile Ahmetlispor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçında, her iki takımın oyuncuları maçın bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine saldırdı.

İHA | 23.12.2019 - 05:03..
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Süper Amatör Lig'te, Alaşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelen Alaşehirspor ile Ahmetlispor arasındaki oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken, hakem mücadeleyi 4 dakika uzattı.

PENALTI KARARI SONRASI SAHA GERGİNLİK ARTTI

Maçın 3. uzatma dakikasında Ahmetlisporlu Bayram’ın ceza sahası içerisinde düşürmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Uzun süre yapılan itirazlar sonucu karar değiştirmezken, Ahmetlisporlu Serkan Güven penaltı atışını gole çevirdi. Penaltı atışının golle sonuçlanması sonrası saha gerginleşti.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Gergin ortamda biten maç sonunda futbolcular bitiş düdüğüyle birlikte birbirlerine saldırdı. Çıkış kapısı önünde çıkan arbedede tekme ve yumruklar havada uçuştu. Hakem üçlüsü kavgalar bittikten sonra polislerin kontrolünde, soyunma odasına gidebildi. Alaşehirli taraftarlar tel örgülerin üzerine tırmanarak hakemlere ve futbolculara tepki gösterdi. Güvenlik kuvvetleri olayları büyümeden kontrol altına aldı.

Maçın ardından futbolcular birbirine girdi VİDEO

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