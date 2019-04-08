Amazon 3 bin 236 uydu fırlatarak herkese internet dağıtacak

Dünya devi Amazon, 25 yıl önce internetten kitap satışı gerçekleştiren küçük bir şirketti. Günümüzde ise yüzlerce mağazası, drone teslimat teknolojisi ve geliştirdiği birçok ürün ile oldukça geniş kitlelere ulaşmayı başaran Amazon, şimdilerde ise gözünü gökyüzüne dikti.

Yeni ortaya çıkan raporlara göre Amazon, dünyadaki en unutulmuş köşelere bile internet hizmeti sağlayabilmek için 3 bin 236 uydudan oluşan bir alçak Dünya yörüngesi oluşturmak istiyor.

3 BİN 236 UYDU FIRLATILACAK

Amazon'un Kuiper Projesi olarak adlandırdığı bu proje ile üç farklı yüksekliğe, 3 bin 236 uydu fırlatılacak. Bu uydular, Dünya nüfusunun yüzde 95'ini kapsayan geniş bir internet ağı oluşturacak.

Bir Amazon yetkilisi Kuiper projesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: ''Bu proje, dünyadaki internet hizmetinden yoksun topluluklara düşük gecikmeli, yüksek hızlı genişbant bağlantısı sağlayacak. Kuiper projesi, erişimi olmayan on milyonlarca insana hizmet vermeyi öngören uzun vadeli bir proje olacak. Bu büyük projemiz için bizlerle ortak olmak isteyen tüm şirketleri de dört gözle bekliyoruz.''

Amazon'un, Kuiper Projesi'nin ne zaman faaliyete geçeceği henüz bilinmezken yeni gelen bilgiler, çalışmaların tüm hızla devam ettiğini gösteriyor. Birçok uzman tarafından oldukça cesur kabul edilen bu proje tam olarak bittiğinde, dünyadaki her köşeye uydudan internet bağlantısı sağlanacak.

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