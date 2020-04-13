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Amazon 75 bin kişiyi daha işe alacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrim içi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için 75 bin kişinin daha istihdam edileceğini duyurdu.

AA |
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Amazon 75 bin kişiyi daha işe alacak

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin, geçen ay koronavirüs salgını sürecinde çalışanların ücretlerini artırmak için dünya çapında 350 milyon doların üzerinde yatırım yapma ve 100 bin kişiyi istihdam etme kararı aldığı hatırlatıldı.

75 BİN KİŞİ DAHA ALINACAK

Bu kapsamda istihdam edilenlerin ABD genelinde çalışmaya başladığının aktarıldığı açıklamada, "Talebin arttığını görmeye devam ediyoruz ve bu benzeri görülmemiş süreçte müşterilerimize hizmet etmeye yardımcı olmak için 75 bin kişilik istihdam yaratarak işe alımlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

500 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM BEKLENTİSİ

Açıklamada, ücret artışına yönelik yatırım yapmaya da devam edildiği belirtilerek, bu yatırımın da 500 milyon doları aşmasının beklendiği kaydedildi.

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