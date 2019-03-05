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Amazon, ABD'de onlarca market açmayı planlıyor

Amazon, ABD'deki varlığını daha da güçlendirecek. Şirketin birçok market açacağına dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 10:27..
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Günümüzde internet kullanımının oldukça artması nedeniyle mağaza perakendeciliğinin artık değerini kaybettiğine dair birçok görüş olsa da Amazon, tam tersini düşünüyor. Şirket, mağaza sektörüne her zamankinden daha fazla yatırım yapacak.

Amazon, şimdiye kadar ABD'de sayısız mağaza açmış, hatta şirketin kasiyersiz mağazaları olan 'Amazon Go' projesini hayata geçirmişti. Yeni gelen bilgilere göre Amazon, fiziksel perakende mağazalarına yenilerini eklemeye kararlı.

amazzon go

AMAZON BİRÇOK YENİ MARKET AÇACAK

Amazon, fiziksel marketlerin gelecekte önemini yitirmeyeceğine inanıyor. Şirket, her biri 3 bin metrekare büyüklüğünde onlarca yeni market açmayı planlıyor. Şimdiden birçok bina ile sözleşme imzalayan Amazon'un, marketlerinde hangi markalara yer vereceği ise şimdilik bilinmiyor.

amazon

Amazon; San Francisco, Chicago ve Washington DC başta olmak üzere birçok şehirde market açmak için çalışmalara şimdiden başladı. Genel olarak diğer marketlere göre biraz daha ucuz  fiyatlandırma yoluna giden Amazon, bakalım yeni marketlerinde ne gibi ürünlere yer verecek?

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