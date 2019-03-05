Amazon, ABD'de onlarca market açmayı planlıyor

Günümüzde internet kullanımının oldukça artması nedeniyle mağaza perakendeciliğinin artık değerini kaybettiğine dair birçok görüş olsa da Amazon, tam tersini düşünüyor. Şirket, mağaza sektörüne her zamankinden daha fazla yatırım yapacak.

Amazon, şimdiye kadar ABD'de sayısız mağaza açmış, hatta şirketin kasiyersiz mağazaları olan 'Amazon Go' projesini hayata geçirmişti. Yeni gelen bilgilere göre Amazon, fiziksel perakende mağazalarına yenilerini eklemeye kararlı.

AMAZON BİRÇOK YENİ MARKET AÇACAK

Amazon, fiziksel marketlerin gelecekte önemini yitirmeyeceğine inanıyor. Şirket, her biri 3 bin metrekare büyüklüğünde onlarca yeni market açmayı planlıyor. Şimdiden birçok bina ile sözleşme imzalayan Amazon'un, marketlerinde hangi markalara yer vereceği ise şimdilik bilinmiyor.

Amazon; San Francisco, Chicago ve Washington DC başta olmak üzere birçok şehirde market açmak için çalışmalara şimdiden başladı. Genel olarak diğer marketlere göre biraz daha ucuz fiyatlandırma yoluna giden Amazon, bakalım yeni marketlerinde ne gibi ürünlere yer verecek?

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