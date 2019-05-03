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Amazon, çalışanları işten çıkarmak için yapay zeka kullanıyor

Amazon, depo çalışanlarını takip etmek ve gerektiğinde işlerine son vermek için yapay zeka sistemlerinden yardım alıyor.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 17:11..
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Son yıllarda gelişen yapay zeka teknolojileri hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandı. Büyük şirketler kendi yapay zeka teknolojileri için dev yatırımlar yaparak kendilerini geleceğe hazırlarken, Amazon bu teknolojiyi çalışanlarını takip etmek için de kullanıyor.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Amazon'un ABD'deki depolarındaki yapay zeka, işçilerin verimliliğini inceleyip değerlendiriyor.

amazon

Eğer depodaki çalışanların verimliliği düşerse ve talepler karşılanamazsa, yapay zeka sistemi otomatik olarak amirlere haber gönderiyor. Bazı durumlarda ise yapay zeka amirlere sormadan bile o işçiyi işten çıkarabiliyor. Yeni gelen raporlara göre Amazon'un Baltimore merkezinde yapay zeka desteğiyle şimdiye kadar 300 işçinin görevine son verildi.

Modern teknolojinin kurumsal ortamlarda verimliliği artırması için kullanılması her ne kadar doğru bir hareket gibi görünse de bazı işçiler robot gibi muamele gördüğünden oldukça şikayetçi.

Çalışanların bir algoritma tarafından kovulmasının doğru olduğuna inanıyor musunuz? Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz.

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