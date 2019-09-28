taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.673
Euro
6.2084
Altın
1496.98
Borsa
105152.17
Gram Altın
273.078
Bitcoin
46025.17

Amazon, çalışanlarına sanal sağlık hizmeti sunuyor

Amazon çalışanları, akıllı telefonları kullanarak sanal sağlık hizmetinden faydalanabiliyor.

Haber Merkezi | 28.09.2019 - 09:48..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Amazon, sağlık alanındaki yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Şirket, Seattle'daki bazı çalışanları ve aileleri için sanal sağlık hizmetini hayata geçirdi. Amazon Care adı verilen bu hizmet sayesinde; çalışanlar ve aileleri, akıllı telefonlar üzerinden ister görüntülü ister kısa mesaj yoluyla, doktor ve sağlık çalışanlarına ulaşabilecek.

amazon

SANAL DOKTOR HİZMETİ

Amazon çalışanları, bu uygulama sayesinde doktorlarla sohbet edebiliyor, tavsiyeler alabiliyor ve muayene olabiliyor. Ayrıca, herhangi bir olumsuz sağlık durumu ortaya çıktığında; çalışanların evine kadar gelen hemşireler, muayene işlemlerini daha yakından gerçekleştiriyor. Hemşireler ayrıca, gerek gördüğünde hastadan laboratuvar örnekleri alabiliyor ve aşı yapabiliyor.

amazon

Amazon, söz konusu sağlık hizmetini hayata geçirmek için, Oasis Medical Group adlı Washington merkezli bir şirketle ortaklık kurdu. Şu anda sadece Seattle bölgesindeki çalışanlara hizmet veren sanal sağlık hizmeti, daha sonra diğer bölgelerdeki çalışanların da hizmetine sunulacak.

Android ve İOS kullanıcılarına sunulan Amazon Care, hafta içi 08.00-22.00 ve hafta sonları 08.00-18.00 saatleri arasında çalışanlara hizmet veriyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

 

Amazon, çalışanlarına sanal sağlık hizmeti sunuyor

Amazon, çalışanlarına sanal sağlık hizmeti sunuyor

Amazon, çalışanlarına sanal sağlık hizmeti sunuyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda'dan restoran ve kafelere sigara yasağı

Hollanda'dan restoran ve kafelere sigara yasağı

211
Erdoğan 2023 turizm hedefini açıkladı

Erdoğan 2023 turizm hedefini açıkladı

250
Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

Suriyeli aydınlardan federal devlet hamlesi

78
CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı

319
Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

Deprem sonrası İstanbullular bu gece de parklarda

49
Kredi kartı faizleri düştü

Kredi kartı faizleri düştü

21
Mersin'de öğretmene veli saldırdı

Mersin'de öğretmene veli saldırdı

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir