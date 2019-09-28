Amazon, çalışanlarına sanal sağlık hizmeti sunuyor

Amazon, sağlık alanındaki yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Şirket, Seattle'daki bazı çalışanları ve aileleri için sanal sağlık hizmetini hayata geçirdi. Amazon Care adı verilen bu hizmet sayesinde; çalışanlar ve aileleri, akıllı telefonlar üzerinden ister görüntülü ister kısa mesaj yoluyla, doktor ve sağlık çalışanlarına ulaşabilecek.

SANAL DOKTOR HİZMETİ

Amazon çalışanları, bu uygulama sayesinde doktorlarla sohbet edebiliyor, tavsiyeler alabiliyor ve muayene olabiliyor. Ayrıca, herhangi bir olumsuz sağlık durumu ortaya çıktığında; çalışanların evine kadar gelen hemşireler, muayene işlemlerini daha yakından gerçekleştiriyor. Hemşireler ayrıca, gerek gördüğünde hastadan laboratuvar örnekleri alabiliyor ve aşı yapabiliyor.





Amazon, söz konusu sağlık hizmetini hayata geçirmek için, Oasis Medical Group adlı Washington merkezli bir şirketle ortaklık kurdu. Şu anda sadece Seattle bölgesindeki çalışanlara hizmet veren sanal sağlık hizmeti, daha sonra diğer bölgelerdeki çalışanların da hizmetine sunulacak.

Android ve İOS kullanıcılarına sunulan Amazon Care, hafta içi 08.00-22.00 ve hafta sonları 08.00-18.00 saatleri arasında çalışanlara hizmet veriyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.