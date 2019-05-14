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Amazon dini ayrımcılık yaptığı için dava edildi

Amazon'da çalışan üç müslüman, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.

AA | 14.05.2019 - 09:39..
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Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir e-ticaret ve bulut bilişim şirketi olan Amazongerek toplam satış hacmi, gerekse piyasa değeri açısından dünyanın en büyük alışveriş sitesi olma özelliğine sahip. Ancak şirket, son zamanlarda ayrımcılık iddialarıyla gündeme geldi.

Şirkette çalışan üç müslüman kadın çalışan, ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Amazon'a dava açtıklarını açıkladı. Kadınların avukatı Nabiha Makbul, "Amazon, Minnesota'daki en büyük işverenlerden biri ve bu işçiler üzerinden milyarlarca para kazanıyor ama onları yasalarca temin edilen temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıyor." ifadelerini kullandı.

amazon

Dava dilekçesinde, Amazon’un "Müslüman işçiler için düşmanca bir ortam oluşturarak ibadet etmeleri için yer ve zaman ayırmadığı, Müslümanları, beyaz işçilere göre rutin olarak daha az tercih edilir işlerde görevlendirdiği" şikayetleri yer aldı.

Dilekçede ayrıca Somali ve Doğu Afrikalı işçilerin, beyaz işçilere verilen terfi ve eğitimden mahrum bırakıldığı ve eşya paketlemek gibi daha ağır işlerde çalıştırıldığı savunuldu.

amazon

AMAZON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu suçlamalar üzerine açıklama yapan Amazon sözcüsü Ashley Robinson, ibadet molasının yasaların öngördüğü şekilde 20 dakikaya kadar ödendiğini, çalışanların ücretsiz olmak kaydıyla daha fazla süre talep edebileceğini belirtti.

Seattle merkezli şirket, daha önce de ülke çapındaki 110 deposunda çalışan işçilere yönelik muamelelerden dolayı gündeme gelmişti.

Ülkenin en büyük işverenlerinden biri olan Amazon'un depolarında 250 binden fazla saat ücretiyle çalışan işçinin bulunduğu belirtiliyor.

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