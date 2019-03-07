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Amazon kadın, 12 yılda 7 kanseri yendi

Antalya'da 41 yaşındaki Çiğdem Çakır, 12 yılda 9 çeşit kansere yakalandı. 7'sini atlattı, 2'si ile hala mücadele ediyor. Çakır'ın köpeğinin de meme kanserinden 5 memesi alındı.

DHA | 07.03.2019 - 16:39..
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Trabzon'da doğan ve ailesinin göç etmesiyle İstanbul'da büyüyen, 17 senedir de Antalya'nın Manavgat ilçesinde oğluyla oturan Çiğdem Çakır, 12 yıldır kanserle mücadele ediyor.

Amazon kadın, 12 yılda 7 kanseri yendi

KİTLEYİ ÖNEMSEMEDİ VE KANSER İLERLEDİ

2007 yılında göğüs bölgesinin altında fark ettiği bir kitleyi önce önemsemeyen, ardından basından duydukları ve çevresindekilerin ikna etmesiyle doktora giden Çiğdem Çakır, kanser olduğunu öğrendi. Bu bölgedeki kanserin ardından Çiğdem Çakır; meme, rahim, yumurtalık, safra kesesi, lenf, boyun, kemik ve akciğer kanserlerine de yakalandı.

Amazon kadın, 12 yılda 7 kanseri yendi

Amazon kadın, 12 yılda 7 kanseri yendi VİDEO

KÖPEĞİ DE KENDİSİ GİBİ KANSER OLDU

12 yılda 9 farklı kanserle mücadele eden Çiğdem Çakır, bunlardan 7'sini yenmeyi başardı. Doktorlarının kendisine 'Amazon kadın' dediğini dile getiren kendisini savaşlara katılan ve galip gelen kadınlar gibi hissettiğini dile getirdi. Çiğdem Çakır'ın sahiplendiği Terrier cinsi 'Lisa' adlı köpeği de kader arkadaşı oldu. Kendisi gibi meme kanserine yakalanan köpeğin, 5 memesi ameliyatla alındı. Halen kemik ve akciğer kanserleriyle mücadele eden Çiğdem Çakır, yaşama tutunma azmiyle hayran bıraktırıyor.

Amazon kadın, 12 yılda 7 kanseri yendi

İKİ KANSERLE MÜCADELESİ SÜRÜYOR

12 yıldır kanserle mücadele ettiğini anlatan Çiğdem Çakır, "Oğlumla beraber bir savaş veriyorum. Bu savaşta çok insanla birlikte bir yola girdik. Bu yolda yürüyoruz. Benim mücadelem meme kanseriyle başladı. Mercimek tanesi kadar ufacık bir şişlikle. Sonraki 4 ayda hızla büyümeye başladı ve lenflere vurdu. Ben gittiğimde geç kalınmıştı. Doktorum, yakınlarıma 'En fazla 2.5 ay yaşar.' demiş. Ben duymadım. Herkes çok üzülmüştü ama ben 'Savaşacağım' dedim. Kanser tedavime başladığım süreçte, o 2 ay hayal gibi geçti. Rabbim bana yardım etti. Göğüslerim alındı, rahmim alındı. Birçok ameliyat oldum. 7'sini yendim. Kemoterapiyle arkadaş olduk. Hala yaşıyorum. Şu anda kemik ve akciğer kanseriyim, onlarla mücadele ediyorum." diye konuştu.

Amazon kadın, 12 yılda 7 kanseri yendi

"İNSANLAR ZORLUK ÇIKARIYOR"

Kadınların kanser konusunda tüm uyarılara rağmen çok sorumsuz davrandığını belirten Çiğdem Çakır, herkesin gecikmeden kontrollerini yaptırması gerektiğini söyledi. Kanserle yaşamanın ağrılar dışında çok fazla bir zorluğu olmadığını söyleyen Çiğdem Çakır, "Kanserle yaşamanın zorlukları yok ama insanlarımız bize zorluk çıkarıyor. Ben kendimi korumak adına maske takıyorum. Ama insanlar bizden korkuyor. Ben de diyorum ki, 'Maskemden korkma, ben kanser hastasıyım, sen de olabilirsin. Çünkü sen bu hücreyi taşıyorsun.' En büyük zorluğum bu." diye konuştu.

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