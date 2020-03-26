Amazon, korona nedeniyle fiyatları artıran 4 bin satıcıyı sildi

Bütün dünya Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla boğuşurken, bazı satıcılar bu durumdan yararlanıp fiyatları yükselterek kâr elde etme peşinde.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, koronavirüs nedeniyle fiyat artışına giden 4 bin satıcıyı platformdan kaldırdığını açıkladı. Ayrıca şirket, bu satıcılara ait yarım milyondan fazla ürünü de kalıcı olarak sildi.

''OTOMATİK TESPİT SİSTEMLERİMİZ VAR''

Şirketten yapılan açıklamada, ''Bu şekilde fiyat artışına giden satıcılarla ve ürünleriyle mücadele etmek için doğrudan kolluk kuvvetleriyle ortak hareket ediyoruz. Adil olmayan fiyat artışlarını tespit eden ve kaldıran otomatik sistemlerimiz var.

Bununla birlikte şu anda yüksek talep gören koruyucu maskeler ve el dezenfektanları gibi ürünlerdeki fiyatları araştırmak için özel bir ekip kurduk.

Eğer politikalarımızı ihlal eden bir satıcı veya ürün tespit edersek, hemen ürünleri sistemden kaldırıyoruz ve hızlı bir şekilde kolluk kuvvetlerine bildiriyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

KORONAVİRÜS SATIŞLARI ARTIRDI

Koronavirüs nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan insanlar, alışveriş sitelerine yöneldi. Özellikle maskeler, eldivenler, dezenfektanlar ve termometreler gibi temel tıbbi malzemelere ihtiyaç artınca, Amazon'a 2 binden fazla yeni satıcı katıldı.