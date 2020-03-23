Amazon, korona nedeniyle işini kaybedenleri işe alacak

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 14 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle, alışverişlerde büyük bir artış yaşandı.

Karantina ve ürün kıtlığı korkusuyla marketlere akın eden insanlar, raflarda aradıklarını bulamayınca internete yöneliyor.

İnternet üzerinden siparişlerin yoğun bir şekilde verildiği Amazon'da ise bazı stoklar tamamen tükendi ve şirket birçok siparişi zamanında teslim edemedi.

YENİ ALINACAK 100 BİN İŞÇİ, İŞİNİ KAYBEDENLER ARASINDAN SEÇİLECEK

Geçtiğimiz günlerde Amazon, artan sipariş yoğunluğuyla baş edebilmek için 100 bin depo ve teslimat işçisini işe alacağını duyurmuştu. Amazon CEO'su Jeff Bezos, bu işçilerin koronavirüs nedeniyle kapatılan bar ve restoranlardan seçileceğini açıkladı.

Bezos, işini kaybeden işçilerin bar ve restoranlar açılana kadar Amazon'da çalışabileceğini duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, uzun süre gündemi meşgul edecek gibi görünüyor. Bu nedenle işini kaybeden işçilerin, aylarca Amazon'da çalışabileceği belirtiliyor.



