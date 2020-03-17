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Amazon, koronavirüs nedeniyle 100 bin çalışan alacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yeni tip koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için, ABD'de 100 bin yeni personel alacağını açıkladı.

AA | 17.03.2020 - 07:49..
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Amazon'un Dünya Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Clark tarafından kaleme alınan blog paylaşımında, Kovid-19 salgınıyla e-ticarete olan talepte önemli bir artış görüldüğü ve işgücü ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekildi.

100 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

Paylaşımda, söz konusu talep artışını karşılayabilmek için depo merkezleri ve dağıtım ağına istihdam edilmek üzere tam ve yarı zamanlı çalışacak 100 bin yeni personel alınacağı bildirildi.

Ayrıca, şirketin çalışanların maaşlarını artırmaya yönelik 350 milyon doları aşan bir yatırım yapacağının belirtildiği paylaşımda, ABD'deki çalışanların ücretlerinin saat başına 2 dolar, İngiltere'deki çalışanların 2 sterlin ve birçok Avrupa ülkesindeki çalışanların yaklaşık 2 avro artırılacağı kaydedildi.

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