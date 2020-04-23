Amazon'a aşırı fiyat artışı davası

ABD'li e-ticaret devi Amazon mahkemelik oldu.

Jeff Bezos'un şirketi hakkında koronavirüs salgınında temel ihtiyaç ürünlerinde aşırı fiyat artışından dolayı dava açıldı.

YASAL OLMAYAN FİYAT ARTIŞI

Kaliforniya Kuzey Bölgesi Mahkemesi'ne Hagens Berman avukatlık firması tarafından açılan davada Amazon, "Koronavirüs salgını sırasında yasal olmayan fiyat artışları" yapmakla suçlandı.

MASKEDE YÜZDE 500, HİJYEN ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 100 ARTIŞ

Dava dilekçesinde, internet satış devinin yüz maskesinde yüzde 500, ağrı kesicilerde yüzde 233, hijyen malzemelerinde yüzde 100, un mamüllerinde yüzde 400, siyah fasulyede yüzde 674 oranında artış yaptığı şeklinde örnekler sunuldu.

ŞİRKET, BÜYÜK KÂRLAR SAĞLADI

Fiyat artışlarının hem Amazon’un kendi ürünleri hem de üçüncü tarafların satışlarında yapıldığına dikkatin çekildiği dilekçede, şirketin bu satışların hepsini kontrol ettiği ve büyük kârlar sağladığı vurgulandı.

Dilekçede, "Belki de en rahatsız edici olan şey, Amazon, birçok önemli ürün üzerinde yasa dışı yüksek fiyatlı satışları sürdürürken, kamuoyuna üçüncü taraf tedarikçiler tarafından fiyat artırımını önleme çabalarının reklamını yapıyordu." ifadelerine yer verildi.

BİNLERCE HESAP ASKIYA ALINDI

Amazon, 23 Mart’ta, fiyatlardaki aşırı artışın kendi sitelerinde yeri olmadığını belirterek, bunu yapan binlerce satıcının hesabını askıya aldığını açıklamıştı.

YÜZDE 10'DAN FAZLA ARTIŞ YASAK

Kaliforniya'nın Rekabet Yasası, acil durum ilan edildikten sonra bazı temel tüketim malları ve hizmetleri fiyatlarının yüzde 10'dan fazla artırılmasını yasaklıyor.