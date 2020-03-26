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Amazon'un 10 deposunda daha koronavirüs tespit edildi

Amazon'un 10 farklı deposunda çalışan işçilerde koronavirüs vakasına rastlandı.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 17:09..
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Amazon'un 10 deposunda daha koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle, alışverişlerde büyük bir artış yaşanıyor.

Karantina ve ürün kıtlığı korkusuyla marketlere akın eden insanlar, raflarda aradıklarını bulamayınca internet üzerinden siparişler veriyorlar. Bu nedenle Amazon gibi e-ticaret şirketlerine de büyük iş düşüyor.

ammazon

AMAZON DEPOSUNDA YENİ KORONAVİRÜS VAKALARI

İki hafta önce, Amazon'un ABD'deki Queens deposunda çalışan bir işçide koronavirüs vakası tespit edildiğini sizlerle paylaşmıştık. Ancak Amazon sözcülerinden alınan bilgilere göre, şirketin en az 10 deposunda daha koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Amazon, şu anda Kuzey Amerika'da 75'ten fazla depoya ve 125 binden fazla işçiye sahip.

Ancak Amazon için önümüzdeki haftalarda durum daha da kötüye giderse, virüsten etkilenen işçilerin bulunduğu tedarik depoları tamamen kapatılabilir. Bu da şirketin ciddi tedarik sorunları yaşamasına neden olabilir.

Instagram: @eshteknoloji

 

Amazon'un 10 deposunda daha koronavirüs tespit edildi

Amazon'un 10 deposunda daha koronavirüs tespit edildi

Amazon'un 10 deposunda daha koronavirüs tespit edildi

Amazon'un 10 deposunda daha koronavirüs tespit edildi

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