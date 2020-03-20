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Amazon'un deposunda koronavirüs tespit edildi

Amazon, ABD'deki bir deposunda koronavirüs vakasının görüldüğünü resmen doğruladı.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 16:03..
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Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle, alışverişlerde büyük bir artış yaşanıyor.

Karantina ve ürün kıtlığı korkusuyla marketlere akın eden insanlar, raflarda aradıklarını bulamayınca internet üzerinden siparişler veriyorlar. Bu nedenle Amazon gibi şirketlerin teslimat yükü de bir hayli artıyor.

AMAZON'UN DEPOSUNDA KORONAVİRÜS VAKASI TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz çarşamba günü, Amazon'un ABD'deki Queens deposunda koronavirüs vakası görüldüğü haberleri ortaya çıkmıştı. Şirket, yeni bir açıklama yaparak vakayı onayladı.

ammazon

AMAZON DEPOYU KAPATMA KARARI ALDI

Koronavirüsün görülmesinin ardından çalışanlarını yazılı olarak bilgilendiren Amazon, Queens dağıtım istasyonunu geçici olarak kapattıklarını ve tüm çalışanların eve gönderildiğini açıkladı.

Daha önceden Amazon'un Seattle'daki ana ofisinde 2 koronavirüs vakası tespit edilmişti. Ancak yeni tespit edilen vaka teslimat deposunda oldu için, şirketin ürün tesliminde bir hayli sıkıntı yaşayabileceği konuşuluyor.

Instagram: @eshteknoloji

 

Amazon'un deposunda koronavirüs tespit edildi

Amazon'un deposunda koronavirüs tespit edildi

Amazon'un deposunda koronavirüs tespit edildi

Amazon'un deposunda koronavirüs tespit edildiAmazon'un deposunda koronavirüs tespit edildi

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