Amazon'un kurucusu 1.8 milyar dolarlık hissesini sattı

5 Temmuz1994 tarihinde Jeff Bezos tarafından ABD'de kurulan e-ticaret ve bulut bilişim şirketi olan Amazon, gerek toplam satış hacmi gerekse piyasa değeri açısından dünyanın en büyük alışveriş sitesi olma özelliğine sahip.

115 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olan Amazon'un kurucusu ve patronu Jeff Bezos, sürpriz bir kararla hisse başına 1.900 dolardan toplamda 1.8 milyar dolarlık hissesini sattı.

SATIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Satışın nedeni ve kime yapıldığı açıklanmasa da Bezos, daha önce uzay teknolojileri firması Blue Origin'i finanse etmek için her yıl Amazon hissesi satacağını açıklamıştı. Hisse satışının da bu açıklamayla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Jeff Bezos, bu hisse satışına rağmen Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten 13 milyar dolar daha fazla servete sahip.

ESKİ EŞİNİ DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ KADINI YAPTI

Bezos, geçtiğimiz günlerde de boşanma davası kapsamında Amazon hisselerinin dörtte birini, eski eşi McKenzie Bezos'a devretmişti. Toplamda 36.8 milyar dolarlık Amazon hissesini eski eşinden alan McKenzie Bezos, böylece dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu.

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