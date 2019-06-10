Amazon'un yeni teslimat drone'u havalandı

Geçtiğimiz hafta Las Vegas'ta düzenlenen MARS Konferansı (Makine öğrenimi, Otomasyon, Robotik ve Uzay) etkinliğinde teslimat drone'unu tanıtan Amazon, Prime Air ismini verdiği yeni hava aracıyla, gelecek aylarda müşterilerin verdiği siparişleri kapılarına kadar götürmeye hazırlanıyor. Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) ticari drone teslimatlarına karşı temkinli yaklaşımı göz önüne alındığında Amazon'un, bu projede oldukça cesur olduğunu söylemeliyiz.

5 KİLOYA KADAR PAKET TAŞIYABİLİYOR

6 adet pervaneye sahip teslimat drone'u, daha önce pek görmediğimiz bir tasarım ile geliyor. Pervaneleri korumak için altıgen şeklinde bir yapısı bulunan drone, 24 kilometrelik bir uçuş süresine ve 5 kilo ağırlığına kadar taşıma kapasitesine sahip.

İlk olarak 2013 yılında üretilen ve sürekli geliştirilen Amazon Prime Air drone'lar, verimlilik, istikrar ve güvenlik konularında aldığı güncellemeler ile son halini aldı. Gelişmiş algoritmalar ve makine öğrenmesi kullanan ve gelişmiş nesne algılama sistemleri ile donatılan yeni teslimat drone'u, müşterilerin bahçelerindeki çamaşır ipleri veya diğer teller gibi zorlu engelleri tespit edebiliyor ve evcil hayvanlar gibi hareketli şeyleri rahatlıkla algılayabiliyor.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre yeni teslimat hava araçları, önümüzdeki aylarda müşterilere kargo teslimi yapmaya başlayacak.

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