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Ambalaj ürünleri bulunan depodaki yangın korkuttu

Bir iş yerinin deposunda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA | 15.06.2019 - 19:20..
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Karaman’da Ambalaj ürünleri bulunan bir depoda yangın meydana geldi.

Biranda işyerinin bulunduğu sokağı dumanlar kaplarken, olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN ŞAHIS BAYILDI

Polis ekipleri işyerinin bulunduğu sokakta çevre güvenliği alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise bayıldı.

Bayılan şahıs çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma başlatıldı.


Ambalaj ürünleri bulunan depodaki yangın korkuttu

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