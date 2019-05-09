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Ambalajlı ürünlere de katılım payı geliyor

Plastik poşetlerden sonra; yoğurt kabından su şişesine birçok ürüne de ekstra ücret gelecek.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 16:37..
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1 Ocak 2019'dan itibaren poşetlerden ücret alınmasının ardından şimdi de ürünlerin ambalajlarından ücret alınması planlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "geri kazanım payı alınacak" ürünlerin artırılması kararı aldı.

Bakanlık bu kapsamda hazırlanan "Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı"nı görüşe açtı. Taslağa göre ekmeğin sarıldığı kese kağıdı, yoğurt kabı, cips kutuları ve çerez ambalajlarına katılım payı geliyor. Gazlı ve gazsız içeceklerin kutularından da katılım payı alınacak.

30 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

30 Haziran’da yürürlüğe girecek uygulamayla, ürünler, sınıflandırılarak adet veya ağırlık olarak tanımlanıp, kayıt altına alınacak, bakanlığa bildirilecek.

Ücretlendirme Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

18 BİN LİRA PARA CEZASI

Katılım payıyla ilgili beyannamelerini kanuni süre içinde vermeyenlere 18 bin 037 lira, ödemediği tespit edilenlere, miktarın yüzde 20 fazlası olacak şekilde idari para cezası verilecek. Ayrıca poşeti ücretsiz verene metrekare başına 12 bin 037 TL ceza öngörülüyor.

AMBALAJ SAYILCAK ÜRÜNLER

Ürün, başka bir eşyanın ayrılmaz parçası değilse ambalaj kabul edilecek. Şeker kutuları, dergi poşetleri, çelik gaz tüpleri, konserve kutuları, ekmeğin sarıldığı kağıt, yoğurt kapları ve cips kutuları ambalaj sayılacak.

Su ve süt ile bunların işlenmesi sonucu hazırlanan gazlı veya gazsız içecekler, meyveli içecek, meyveli doğal mineralli içecek, aromalı doğal mineralli içecek, yapay soda, kola, tonik, aromalı su, enerji içecekleri, sporcu içecekleri ve distile/damıtma yoluyla elde edilenler dahil alkollü içkilerin ambalajları içecek ambalajı olarak tanımlanacak.

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