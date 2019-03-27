Amberin Zaman teröristlerin vurulduğuna inanamadı

Amberin Zaman, Kandil'e çıkarak terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapabilmek için fırsat kolluyordu. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kandil'e yaptığı başarılı operasyonlar bunu mümkün kılmıyor.

Son olarak terör örgütünün üst düzey isimlerinden Rıza Altun'a yapılan operasyon, Amberin Zaman'da şaşkınlık yarattı.

"DİKKATLİ DAVRANILMASI GEREKİR"

Amberin Zaman, Anadolu Ajansı tarafından geçen haberi yorumladı. "Bu tür durumlarda dikkatli davranılması gerekir." diyen Amberin Zaman, Rıza Altun'un, Bahoz Erdal gibi vurulmamış olabileceğini söyledi.

Terör ögütünün üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'ın durumuyla ilgili bilgi, netlik kazanmamıştı.

PKK'lı Cemil Bayık'ın yardımcısı Rıza Altun vuruldu VİDEO