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Amberin Zaman YPG'li teröristlerin yanında

Kandil'e çıkarak defalarca PKK elebaşlarıyla bir araya gelen Amberin Zaman, artık Suriye'deki YPG'li teröristlerle röportajlar yapmaya başladı.

Haber Merkezi | 22.01.2020 - 16:49..
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Amberin Zaman YPG'li teröristlerin yanında

Türkiye'de bazı gazeteciler, masum insanları acımasız bir şekilde katletme alçaklığını taşıyan terör örgütü PKK'nın Kandil'de saklanan elebaşlarıyla  bir araya geliyor.

Bu gazetecilerden biri de Amberin Zaman.

Kandil'e çıkıp terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportajlar yaparak örgütün adeta sözcülüğüne soyunan Amberin Zaman'ın, yeni adresi Suriye.

PKK'nın Suriye'deki uzantısı terör örgütü YPG'ye giden Amberin Zaman, terörist Mazlum Kobani ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

AMBERİN'İN AĞZI KULAKLARINDA

Amberin Zaman'ın yanında gülerek poz verdiği terörist Mazlum Kobani, terör örgütü PKK'nın İmralı'da bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın evlatlığı.

Terörist Mazlum Kobani, Türk askerine karşı düzenlenen birçok kalleş saldırının da planlayıcısı olarak biliniyor.

Amberin Zaman YPG'li teröristlerin yanında

AMBERİN ZAMAN'IN KANDİL FOTOĞRAFLARI

Amberin Zaman YPG'li teröristlerin yanında

Amberin Zaman YPG'li teröristlerin yanında

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