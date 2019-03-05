Ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Köpek rahatsız etti diye vurdu

1 Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye'nin Ege'de sınır ihlali yaptığını iddia ederek bu durumun gerginliğe neden olabileceğini söyledi.

2 Zeynep Tokuş'un yeni mesleği Oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş, yoga eğitmeni oldu.

3 Kartal'da binaların yıkım süreci tamamlandı Yaşanan felaketinde ardından yıkım kararı alınan 11 riskli bina dümdüz edildi.

4 Yağmur Sarıoğlu: Bu aşkımın uzunluğu 45 metre Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, uçaktan paylaştı

5 Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu HDP-İyi Parti ve Saadet Partisi ile ittifak halinde olan CHP lideri, yeni parti iddiaları için, "Bize hayırlı olsun demek düşer." ifadelerini kullandı.

6 Makyajsız Özge Ulusoy Özge Ulusoy, makyajsız haliyle objektiflere yakalandı.