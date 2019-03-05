Konya'da Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana gelen olayda, Polis memuru Mustafa Kaynak yönetimindeki araç ile Muhammed Önce yönetimindeki 112 Acil Servis'e bağlı ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde hasta bulunmayan ambulans devrildi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazada ambulans sürücüsü Muhammed Önce, sağlık görevlileri Sare Nur Ahcı, Sevgi Sevin ile polis memurları Mustafa Kaynak ve Mehmet Tencere yaralandı. Yaralılar, başka ambulanslarla yakındaki Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı VİDEO