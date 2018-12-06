Meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki İ.Ç.’ye karşı yönden gelen M.D. kontrolündeki motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adama, yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlar o sırada olay yerinden geçmekte olan bir ambulansı durdurdu.

Ambulansın içinde başka bir hasta olduğu için yaşlı adamı ambulansa alamayan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı sedyeyle birlikte yoldan geçen bir kamyonetin kasasına koyarak İznik Devlet Hastanesine götürdü.

Ambulans yerine kamyon kasasında taşındı VİDEO



SAĞLIK PERSONELİ YALNIZ BIRAKMADI

Fedakar sağlık personeli hastaneye kadar kamyonet kasasında yaralıya müdahalede bulundu.

Tedavi altına alınan İ.Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosiklet sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

