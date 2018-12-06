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Ambulans yerine kamyon kasasında taşındı

İznik'te meydana gelen kazada, ambulansta başka hasta olduğu için kamyonetin kasasında hastaneye götürülen yaralı şahsa sağlık personeli eşlik etti.

İHA | 06.12.2018 - 01:16..
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Meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki İ.Ç.’ye karşı yönden gelen M.D. kontrolündeki motosiklet çarptı.

Ambulans yerine kamyon kasasında taşındı

Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adama, yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlar o sırada olay yerinden geçmekte olan bir ambulansı durdurdu.

Ambulans yerine kamyon kasasında taşındı

Ambulansın içinde başka bir hasta olduğu için yaşlı adamı ambulansa alamayan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı sedyeyle birlikte yoldan geçen bir kamyonetin kasasına koyarak İznik Devlet Hastanesine götürdü.

Ambulans yerine kamyon kasasında taşındı VİDEO

Ambulans yerine kamyon kasasında taşındı

SAĞLIK PERSONELİ YALNIZ BIRAKMADI

Fedakar sağlık personeli hastaneye kadar kamyonet kasasında yaralıya müdahalede bulundu.

Ambulans yerine kamyon kasasında taşındı

Tedavi altına alınan İ.Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken motosiklet sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ambulans yerine kamyon kasasında taşındı

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