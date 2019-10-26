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Ambulansa binmek yerine kamyonetine çarpan sürücüyü aradı

Kahramanmaraş'ta yaşanan kazada şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü, kazayı hafif yaralı atlatırken, 'benim arabama kim vurdu' deyip, kendisine çarpan hafif ticari aracın sürücüsünü aradı.

DHA | 26.10.2019 - 23:32..
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Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı ile Sümbüllü Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta ilerleyen Abdulnasır Sönmez yönetimindeki 46 ABY 400 plakalı kamyonet ile Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda ilerleyen Osman Ç. yönetimindeki 46 BG 187 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Ambulansa binmedi, kamyonetine çarpan sürücüyü aradı -1

TAKLALAR ATARAK KANALA DÜŞTÜ

Kazada kamyonet taklalar atıp, şarampole devrildi. Ardından da korkulukları kırarak, sulama kanalına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansa binmedi, kamyonetine çarpan sürücüyü aradı -2

"KİM VURDU BENİM ARABAMA?"

Kamyonetin sürücüsü Abdulnasır Sönmez, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldığı aracın üzerine oturarak, kurtarılmayı bekledi. Sönmez, itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansa götürülürken de hafif ticari aracın yanına gitmeye çalıştı.

Ambulansa binmedi, kamyonetine çarpan sürücüyü aradı -3

Kendisine çarpan aracı görmediğini söyleyen Sönmez, "Kim vurdu benim arabama? Bana vurdular ben düşmedim?" dedi. Sağlık görevlileri tarafından ikna edilen Sönmez, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü Osman Ç. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Ambulansa binmedi, kamyonetine çarpan sürücüyü aradı -6

Ambulansa binmedi, kamyonetine çarpan sürücüyü aradı -7

Ambulansa binmedi, kamyonetine çarpan sürücüyü aradı -8

Ambulansa binmedi, kamyonetine çarpan sürücüyü aradı -9

Ambulansa binmedi, kamyonetine çarpan sürücüyü aradı -10

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