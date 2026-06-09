Ambulansa fermuar yöntemiyle yol açıldı
Maltepe'de sıkışan trafikte araçlar ambulansa fermuar yöntemini uygulayarak yol açtı.
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İstanbul Maltepe'de hasta taşıyan ambulans Başıbüyük Yolu Caddesi'nde sıkışan trafikte ilerlemekte zorlandı.
Sirenlerini açan ambulans, diğer araçlardan yol istedi.
FERMUAR YÖNTEMİYLE YOL VERDİLER
Trafikteki diğer sürücüler, ambulansa yol verebilmek için fermuar yöntemini uyguladı.
Sürücüler, araçlarını sağa veya sola çekerek ambulansın yolunu açtı.
O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)