Ambulansa yol vermek istedi, kazaya neden oldu

1 MSB: EYP ve mayın imha faaliyetleri sürüyor Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

2 Z kuşağı, kripto parayı geleceğin aracı olarak görüyor KPMG'nin araştırmasına göre ABD'de Z kuşağı başta olmak üzere tüm kuşaklar, kripto parada gelecek olduğu konusunda hemfikir.

3 Bitlis, patatesten 260 milyon lira kazanıyor Bitlis'te yetişen birkaç önemli üründen biri olan patates, başta Ahlat ilçesi olmak üzere tüm şehirde yaygın olarak üretilerek, şehrin istihdamına ve ekonomisine önemli katkılar sunuyor.

4 Fatih Bulut hakkında soruşturma Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, katıldığı bir asker eğlencesinde belinden silahını çıkartarak havaya 11 el ateş etmişti. Bulut hakkında soruşturma başlatıldı.

5 Omar Souleyman, Şanlıurfa'da yoksullara ekmek dağıtıyor Dünyaca ünlü Suriyeli ses sanatçısı Omar Souleyma, Şanlıurfa'da açtığı fırında her gün 200 aileye ekmek dağıtıyor.

6 Andone'nin sözleşmesi feshedilebilir Diz yan ve ön çapraz bağlarından sakatlanan Andone'nin, uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle devre arası gönderilmesi gündemde.