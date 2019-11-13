taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7493
Euro
6.3307
Altın
1464.96
Borsa
104647.9
Gram Altın
271.046
Bitcoin
50339.52

Ambulansa yol vermek istedi, kazaya neden oldu

Manavgat'ta kaldırımda bekleyen talihsiz bisikletli, kazada savrulan otomobilin çarpmasıyla metrelerce ileri fırladı.

İHA | 13.11.2019 - 14:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkasındaki ambulansa yol vermek için kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, kazaya neden oldu.

Kazada savrulan otomobil, kaldırımda bekleyen bisikletliye çarptı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaldırımda bekleyen bisikletli kaza kurbanı oldu VİDEO

AMBULANSA YOL VERMEK İSTEDİ

Kırmızı ışıkta bekleyen ve arkasından gelen ambulansa yol vermek için ışık ihlali yaparak aniden yola çıkan Uğur T.'nin kullandığı otomobil ile İbrahim Sözen Caddesi'nde seyir halinde olan İsmail Canbülüç’n kullandığı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Ambulansa yol vermek istedi, kazaya neden oldu

SAVRULUP BİSİKLETLİYE ÇARPTI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, kaldırımda bekleyen bisikletliye ve çelik dubalara çarparak durabildi.

Kazada bisiklet sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde bulunan kafede oturan müşteriler ise panik içerisinde kaçıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Ambulansa yol vermek istedi, kazaya neden oldu

Ambulansa yol vermek istedi, kazaya neden oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına kızdı

İsmail Küçükkaya, İstanbul'daki su zammına kızdı

438
Suriye topraklarından petrol fışkırıyor

Suriye topraklarından petrol fışkırıyor

212
Serdar Ortaç, kumar borçlarını konserle ödeyecek

Serdar Ortaç, kumar borçlarını konserle ödeyecek

235
HDP'li 4 belediyeye kayyum

HDP'li 4 belediyeye kayyum

192
BDDK'nın yetkileri Merkez Bankası'na devredildi

BDDK'nın yetkileri Merkez Bankası'na devredildi

71
'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

504
Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

Cumhurbaşkanı Avn'ın sözleri, Lübnanlıları sokağa döktü

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir