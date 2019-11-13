Ambulansa yol vermek istedi, kazaya neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkasındaki ambulansa yol vermek için kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, kazaya neden oldu.
Kazada savrulan otomobil, kaldırımda bekleyen bisikletliye çarptı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaldırımda bekleyen bisikletli kaza kurbanı oldu VİDEO
AMBULANSA YOL VERMEK İSTEDİ
Kırmızı ışıkta bekleyen ve arkasından gelen ambulansa yol vermek için ışık ihlali yaparak aniden yola çıkan Uğur T.'nin kullandığı otomobil ile İbrahim Sözen Caddesi'nde seyir halinde olan İsmail Canbülüç’n kullandığı otomobil, kavşakta çarpıştı.
SAVRULUP BİSİKLETLİYE ÇARPTI
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, kaldırımda bekleyen bisikletliye ve çelik dubalara çarparak durabildi.
Kazada bisiklet sürücüsü ile birlikte 5 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde bulunan kafede oturan müşteriler ise panik içerisinde kaçıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.