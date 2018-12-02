Ambulansa yol vermeye çalışan genç kıza kamyon çarptı

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Bu kursta 'eskiler' çöpe atılmıyor

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Fransız polisi, yaşlı bir göstericiye sert müdahalede bulundu

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Astım ve KOAH hastalarının gözdesi 'Ballıca Mağarası'

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1 Eşini otoparkta bıçaklayarak öldürdü Samsun'da bir kadın boşanmaya hazırlandığı eşi tarafından hastane otoparkında bıçaklanarak hayatını kaybetti.

2 TRT Haber zirvede TRT Haber, reyting sıralamasındaki yükseliş grafiğini sürdürerek kasım ayında en çok izlenen haber kanalı oldu.

3 Çocuk parkında 2 genç baygın bulundu Çocuk parkında baygın bulunan 20 yaşlarındaki 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

4 İlker Aycı İstanbul Havalimanı'nın önemini anlattı İstanbul Havalimanı'nın Türkiye havacılığında lokomotif olacağını söyleyen İlker Aycı, şu ana kadar 36 bin yolcu taşındığını açıkladı.

5 Sınırı geçmeye çalışan kadın mayına bastı Suriye'den yasa dışı yollardan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geçmeye çalışan kadın, bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

6 Zorlu şartlarda Mehmetçik PKK'nın peşinde Mehmetçiğin karlı dağlarda operasyona gidiş videosu "Varol Mehmedim" dedirtti.