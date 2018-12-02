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Ambulansa yol vermeye çalışan genç kıza kamyon çarptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletli genç kız ağır yaralandı.

DHA | 02.12.2018 - 15:46..
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Gazipaşa Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen kazada, Nihat K. idaresindeki kamyon, ambulansa yol vermeye çalışırken kavşaktan geçmeye çalışan 21 yaşındaki Selvinaz Salman idaresindeki motosiklete çarptı.

GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

Motosiklet sürücüsü Selvinaz Salman kazada ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansa yol vermeye çalışan genç kıza kamyon çarptı

Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Salman daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kamyon sürücüsü Nihat K. ise işlemler için polis merkezine götürüldü.

Ambulansa yol vermeye çalışan genç kıza kamyon çarptı

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