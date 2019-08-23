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Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü

Bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında sağlık personelinde bulunduğu 4 kişi yaralandı.

DHA | 23.08.2019 - 01:41..
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Akşam saatlerinde Kütahya Aslanapa karayolu Yanlısaray köyü yol ayrımında kaza meydana geldi.

Gediz ilçesinden kalp krizi geçiren Recep Çicek isimli hastayı Kütahya Sağlık Bilimleri Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getiren Cevdet Işık yönetimindeki 43 BD 081 plakalı ambulans, önünde seyreden Himmet Duvar yönetimindeki 03 VZ 680 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil önce ambulansın arkasından gelen hasta yakınlarının bulunduğu Halil İbrahim Çiçek yönetimindeki 15 SC 197 plakalı otomobile, ardından da demir bariyerlere çarparak durdu.

3 ÖLÜ 4 YARALI

Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Himmet Duvar, otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Çiçek ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Veli Balsak hayatını kaybetti. Kazada Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Tugay Tüzen, ambulans sürücüsü Cevdet Işık, Paramedik Mehmet Azcan, Recep Çiçek’in torunu Beytullah Çiçek yaralandı.

Kazaya karışan ambulans sürücüsü Cevdet Işık telsiz anonsu ile 112 Komuta merkezine kaza yaptıklarını söyleyerek ambulans ve AFAD ekibi talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü

Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü

Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü

Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü

Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü

Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü

Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü

Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü

Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü

Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü

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