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Ambulansla drift atan sürücü görevden uzaklaştırıldı

Hasta götüren ambulans sürücüsü, dönüş yolunda drift yaptığı için görevinden uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 19:15..
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Ambulansla drift atan sürücü görevden uzaklaştırıldı

Van'da hasta taşırken ambulansla drift atan sürücünün görüntüleri sosyal medyadan paylaşılınca büyük bir tepki toplamıştı

Sabah saatlerinde sürücü hakkında soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Hakkari Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen personelle ilgili soruşturma başlatıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

"DRİFT YAPMAYAN BİR AMBULANS KALMIŞTI"

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında ‘Drift yapmayan bir ambulans kalmıştı’ olay başlığıyla yayımlanan habere istinaden yapılan incelemelerde söz konusu, ambulans ve ekibinin Van iline hasta götürdüğü, sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. İlgili personel hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma ViDEO

Ambulansla drift atan sürücü görevden uzaklaştırıldı

Ambulansla drift atan sürücü görevden uzaklaştırıldı



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