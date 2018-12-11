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Ambulanstan atlayıp firar etti

Bir olaydan dolayı hastaneye kaldırılan şahıs ilginç bir yöntem ile firarda bulundu

İHA | 11.12.2018 - 02:07..
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Aydın'da meydana gelen firar film sahnelerini aratmadı. Bir vakadan dolayı Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 22 yaşlarındaki E. İsimli bayan daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi.

Ambulanstan atlayıp firar etti

112 ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmak üzere olan kadın hasta, ambulanstan bir anda fırlayarak hastane bahçesine doğru kaçtı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bir anda ne olduğunu anlayamayan sağlık görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülürken firar eden kadınıı bulmak için çalışma başlattı.

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