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Amca çocukları arasında 'muhtarlık' kavgası: 4 yaralı

Muhtarlık seçimi nedeniyle amca çocukları arasında silahlı-bıçaklı kavga çıktı, 4 kişi yaralandı.

DHA | 03.04.2019 - 05:48..
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Kayseri'de Pınarbaşı ilçesi Tözgün Mahallesi’nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı olan C.C. yarışı kaybetti, bunun üzerine kavga çıktı. Seçimin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen seçimi kaybeden adayın akrabası olan ikiz kardeşler Tonguç C. (53) ile Yücel C. (53), iddiaya göre seçimlerde akrabaları C.C.'yi desteklemediklerini ileri sürdükleri amcalarının oğlu İsmail C. (40) ile konuşmak için evine gitti.

Amca çocukları arasında 'muhtarlık' kavgası: 4 yaralı

TABANCA BIÇAK NE BULDULARSA KULLANDILAR

Bina bahçesinde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, ikiz kardeşler Tonguç C. ile Yücel C., kuzenleri olan İsmail C. ile oğlu Ömer C.'yi (17) tabanca ile yaraladı. Baba-oğul ise ikiz kardeşleri bıçakla yaraladı.

Amca çocukları arasında 'muhtarlık' kavgası: 4 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail C. ile oğlu Ömer C.'yi Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. İkiz kardeşler ise kendi imkanlarıyla gittikleri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Amca çocukları arasında 'muhtarlık' kavgası: 4 yaralı

Amca çocukları arasında 'muhtarlık' kavgası: 4 yaralı

Amca çocukları arasında 'muhtarlık' kavgası: 4 yaralı




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