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Amca yeğen arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da, amca ile yeğen arasında çıkan tartışma sonucu silahla vurularak yaralanan amca, hastaneye kaldırıldı. Yeğen ise gözaltına alındı.

İHA | 05.01.2020 - 11:34..
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Diyarbakır’da, amca ile yeğeni arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, yeğen amcasını silahla vurarak yaraladı.

1 YARALI

Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amca yeğen arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Amca yeğen arasında silahlı kavga ViDEO

GÖZALTINA ALINDI

Amcasını yaralayan zanlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Amca yeğen arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Amca yeğen arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Amca yeğen arasında silahlı kavga: 1 yaralı


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