Amca yeğen arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da, amca ile yeğeni arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, yeğen amcasını silahla vurarak yaraladı.

1 YARALI

Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amca yeğen arasında silahlı kavga ViDEO



GÖZALTINA ALINDI

Amcasını yaralayan zanlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



