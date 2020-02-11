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Amcası ve babası öldürmeye götürürken polis kurtardı

Erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle babası ve amcasının öldürmek istediği 17 yaşındaki genç kızı polis aracın arkasında ağzı bantlanmış halde bulundu.

DHA | 11.02.2020 - 15:52..
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İstanbul'da pazar günü Başakşehir, Şamlar Mahallesinde polisi arayan bir kişi, beyaz bir panelvan araca genç bir kızın zorla bindirildiğini gördüğünü ve aracı takip ettiğini Başakşehir Sazlıdere mevkii Şamlar parkına doğru gittiklerini söyledi.

DUR İHTARINA UYMADI

Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Şamlar parkı içerisinde aracın seyir halinde olduğu gördü.

Araç polisin 'dur' ihtarına uymayarak devam etti. Emniyet ekipleri ile panelvan araç arasında yaşanan kovalamacanın ardından aracın önünü kesilerek durduruldu.

Erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle babası ve amcası öldürecekti -1

BABASI VE AMCASI GÖZALTINA ALINDI

Aracın ön tarafında oturan Mehmet Emin D. (45) ile Ramazan D. (40) araçtan indirilerek gözaltına alındı.

ELDİVENİN İÇİNDEN EKMEK BIÇAĞI ÇIKTI

Şüphelilerin araçtan indikleri sırada yere çamurlu bir eldiven düşürürken, aracın ön tarafında yapılan aramada düşen eldivenin çifti bulundu. Bulunan ikinci eldivenin içerisinden de ekmek bıçağı çıktı.

CENİN POZİSYONUNDA AĞLARKEN BULUNDU

Aracın arka tarafındaki kapısı açan polis, yerde cenin pozisyonunda yatar vaziyette ve boynunda koli bandı bulunan üzerindeki kıyafetleri çamurlanmış olan ve ağlayan 17 yaşındaki P.D.D.'yi buldu.

Erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle babası ve amcası öldürecekti -2

"ÖLDÜRMEK İÇİN GETİRDİLER"

P.D.D'nin kendisini bulan polis ekiplerine "Erkek arkadaşım olduğundan dolayı babam ve amcam beni öldürmek için ormana getirdiler " dediği öğrenildi.

P.D.D.'nın boynunda bulunan bandın ise bağırmaması için ağzına bantlandığı fakat bandın kayarak boynuna indiği belirlendi. Küçük kızın ifadesinde "babam ve amcam erkek arkadaşım olduğundan dolayı beni korkutmak için ormana götürdüler, bir daha erkek arkadaşımla görüşmeyeceğimi söyledikten sonra babam ve amcamla anlaştık, eve dönüyorduk" dediği kaydedildi.

OKULDAN ALINMIŞ

Polisin yaptığı araştırmalarda konunun aile içi bir mesele olduğu öğrenilirken, Mehmet Emin D.'nin P.D.D.'nin babası olduğu, Ramazan D.'nin ise amcası olduğu belirlendi. P.D.D.'nin bir süre önce ailesi tarafından örgün öğretim gördüğü okulundan alındığı öğrenildi.

Erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle babası ve amcası öldürecekti -3

BABA VE AMCA TUTUKLANDI

Yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Emin D. İle Ramazan D. , Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

GENÇ KIZ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Kurtarılan 17 yaşındaki P.D.D. ise ailesinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait Çocuk Destek Merkezi Yurduna yerleştirildi.

Erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle babası ve amcası öldürecekti -4

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