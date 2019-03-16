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Amcasını çamurla boğarak öldüren adam yakayı ele verdi

Konya'nın Ilgın ilçesinde yaklaşık 9 ay önce yatağında ölü bulunan kişinin, ağzına çamur doldurulup boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

AA | 16.03.2019 - 11:37..
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Boğularak öldürülen kişinin ipuçlarının peşine düşen polis, 9 ay sonra cinayetin perde arkasını tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi. Ölen kişinin ağabeyi, yengesi ve 3 yeğeni gözaltına alındı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNAN ADAMIN PERDE ARKASI ARAŞTIRILDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl temmuz ayında Yılmaz K.'nin (37) Camiatik Mahallesi Kemal Türeli Caddesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Amcasını çamurla boğarak öldüren adam yakayı ele verdi

BURNUNDAN ÇAMUR ÇIKTI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan cesedin incelemesinde, Yılmaz K.'nin ağız ve burnunda çamur bulundu.

Doku örneklerinin gönderildiği Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı araştırma sonrası, Yılmaz K.'nin ağzına çamur doldurulup, boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, olay günü Yılmaz K.'nin yeğeni Tahsin K.'nin, kız kardeşi Ümmü Can K. ile eve girdiğini, 26 dakika sonra da çıktığını belirledi.

Amcasını çamurla boğarak öldüren yeğen yakalandı VİDEO

Amcasını çamurla boğarak öldüren adam yakayı ele verdi

Delilleri toplayan polis, görüşmelerinde çelişkili ifadeler veren, ölen Yılmaz K.'nin iş ortağı olan ağabeyi Ayhan K. (57), yengesi Keziban K. (50), yeğenleri Tahsin K. (27), Ümmü Can K. (22) ve 6 aylık hamile Leyla M.'yi (26) gözaltına aldı.

Amcasını çamurla boğarak öldüren adam yakayı ele verdi

ÖNCE YASTIKLA, SONRA SAKSI ÇAMURUNDA BOĞMUŞ

Şüphelilerden Tahsin K.'nin, ifadesinde amcasının borcu nedeniyle ortaklıktan ayrılmak istemesi üzerine tartıştıklarını, daha sonra evinin anahtarını ele geçirdiğini, içeriye girip uyuyan amcasını yastıkla boğmaya çalıştığını, ardından da merdiven boşluğundaki saksıdan aldığı toprağı çamur haline getirip ağzına ve burnuna doldurduğunu söylediği öğrenildi.

''ÇOCUĞUM OLACAĞINI BİLSEYDİM YAPMAZDIM''

Tahsin K.'nin, "Boğulduğunu anlayınca evden ayrıldım. Bir süre sonra pişman oldum ve amcamın mezarını sık sık ziyaret ettim. Olay yaşandığında eşim bir aylık hamileymiş. Eşimin ikinci çocuğumuza hamile olduğunu bilmiyordum. Bilseydim böyle bir şeyi asla yapmazdım." dediği belirtildi.

Zanlılardan Tahsin K. tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amcasını çamurla boğarak öldüren adam yakayı ele verdi

Amcasını çamurla boğarak öldüren adam yakayı ele verdi

Amcasını çamurla boğarak öldüren adam yakayı ele verdi

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