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Amcasını gözünü kırpmadan öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı oto galerici amcasını av tüfeğiyle vurarak öldüren yeğeni, ilk ifadesinde bir anlık öfkeyle tüfeği ateşlediğini ve pişman olduğunu söyledi.

DHA | 06.06.2019 - 17:25..
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Ramazan Çetin, dün öğlen saatlerinde telefonda amcası Ferit Çetin (45) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışıp küfürleşti.

AV TÜFEĞİ İLE VURDU

Telefonu kapattıktan bir süre sonra Ramazan Çetin, amcasının evine giderek burada tartışmaya devam etti. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Ramazan Çetin, yanında getirdiği av tüfeğiyle amcasına iki el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Ferit Çetin kanlar içerisinde yere yığılırken, Ramazan Çetin olay yerinden kaçtı.

Amcasını gözünü kırpmadan öldüren zanlı tutuklandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ferit Çetin, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ferit Çetin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Amcasını gözünü kırpmadan öldüren zanlı tutuklandı

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olayın ardından kaçan yeğen Ramazan Çetin ise kısa sürede polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ramazan Çetin'in polisteki ilk ifadesinde, bir anlık öfkeyle tüfeği ateşlediğini, amcasını öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi. Bugün adliyeye sevk edilen Ramazan Çetin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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