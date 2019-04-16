taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.81155
Euro
6.5689
Altın
1283.485
Borsa
97079.04
Gram Altın
239.391

Amcasının yanlışlıkla ezdiği 4 yaşındaki Muhammet öldü

Adana'da evlerinin avlusunda oynayan çocuk, amcasının kullandığı otomobilin altında kaldı.

DHA | 16.04.2019 - 12:57..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'ndeki evin avlusunda oynayan 4 yaşındaki Muhammet Kılıç, otomobiline binen amcası E.K.'nin peşinden gitti.

GERİ VİTESTE EZDİ

Yeğenini fark etmeyen E.K., geri manevra yaparken minik Muhammet'e çarptı. Durumu fark eden E.K., hemen sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Amcasının yanlışlıkla ezdiği 4 yaşındaki Muhammet öldü

AMCA GÖZALTINA ALINDI

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülen Muhammet Kılıç'ın cenazesi, gözyaşına boğulan yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Solaklı Mahallesi'ne götürüldü.

Amcasının yanlışlıkla ezdiği 4 yaşındaki Muhammet öldü

Gözaltına alınan E.K. ise adliyeye sevk edilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

342
Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

212
Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

177
Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok

Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok

92
İstanbul'da seçim süreci

İstanbul'da seçim süreci

227
Hülya Avşar kırmızı geceliğiyle poz verdi

Hülya Avşar kırmızı geceliğiyle poz verdi

144
Venezuela altın satarak ayakta duruyor

Venezuela altın satarak ayakta duruyor

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir