Amcasının yanlışlıkla ezdiği 4 yaşındaki Muhammet öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'ndeki evin avlusunda oynayan 4 yaşındaki Muhammet Kılıç, otomobiline binen amcası E.K.'nin peşinden gitti.

GERİ VİTESTE EZDİ

Yeğenini fark etmeyen E.K., geri manevra yaparken minik Muhammet'e çarptı. Durumu fark eden E.K., hemen sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

AMCA GÖZALTINA ALINDI

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülen Muhammet Kılıç'ın cenazesi, gözyaşına boğulan yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Solaklı Mahallesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan E.K. ise adliyeye sevk edilecek.