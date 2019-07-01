Amcasıyla barışmak için intihara kalkıştı

Adıyaman’da bir genç küs olan amacasını barışmaya ikna etmek için ortalığı ayağa kaldırdı.

Amcasıyla telefonda tartışan M.D. isimli genç, daha sonra eline av tüfeğini alarak kent merkezinde bulunan Atatürk heykeline çıkıp havaya birkaç el ateş etti.

Silahı çenesine dayayan genç, tartıştığı amcasının olay yerine gelmesini ve barışmak istediğini söyledi. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin de bulunduğu olay yerinde, polis ekipleri M.D. ile konuşarak dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan M.D., tartıştığı amcası A.D’nin olay yerine gelmesini istedi. Polis ekipleri tarafından olay yerine gelen A.D’ye çelik yelek giydirildi. Her türlü ihtimali düşünen polis ekipleri amca A.D’yi güvenlik önlemleri altında Atatürk heykeline yaklaştırdı.

ELİNİ ÖPÜP SARILDI

Amcasının geldiğini gören M.D., çenesine dayadığı silahı havaya kaldırarak amcasına doğru gidip amcasının elinden öpüp sarıldı. Polis ekiplerince pompalı av tüfeği muhafaza altına alınırken M.D., olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alındı. M. D., daha sonra polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

























