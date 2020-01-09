AMD, 64 çekirdekli işlemcisi Threadripper 3990X'i tanıttı

Kaliforniya merkezli çip üreticisi AMD (Advanced Micro Devices), dünyanın en güçlü iş istasyonu işlemcisi Threadripper 3990X'i resmi olarak tanıttı.

64 çekirdeğe ve128 iş parçacığına sahip olan işlemci, 2.9 GHz temel frekanstan 4.3 GHz'e kadar yükseltilebiliyor. 7 Şubat'tan itibaren satışa çıkacak olan işlemcinin fiyatı ise 3 bin 990 dolar olacak.

Threadripper 3990X'in diğer Threadripper işlemcilerle kıyaslamasına aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.

AMD, INTEL İLE REKABETİ BAŞKA BİR BOYUTA TAŞIDI

AMD'nin Threadripper 3990X işlemcisi, Intel işlemcilerine oldukça büyük fark attı. Tanıtım etkinliğinde sahneye çıkan AMD CEO'su Lisa Su; Threadripper 3990X'i, Intel'in 10 bin dolarlık amiral gemisi sunucu işlemcisi olan Xeon Platinum 8280 ile karşılaştırdı.

Xeon Platinum 8280'in 28 çekirdeği olduğunu hatırlatan CEO, Threadripper 3990X'de 64 çekirdek olduğunu ve 256MB L3 önbelleği ile Intel'i oldukça geride bıraktıklarını vurguladı.

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