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AMD, Nvidia’dan daha fazla ekran kartı satıyor

AMD, ekran kartı piyasasında güçlü rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Haber Merkezi | 07.09.2019 - 12:33..
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AMD, piyasaya sürdüğü Ryzen işlemci serisiyle birçok yönden Intel’den daha iyi kabul ediliyor. Yeni gelen bilgilere göre AMD, ekran kartı piyasasında en büyük rakibi Nvidia’yı geride bıraktı. John Peddie Research tarafından yayınlanan 2019’un ikinci çeyreğindeki küresel ekran kartı satışlarında AMD’nin, Nvidia’ya olan üstünlüğü dikkat çekiyor.

Araştırma raporuna göre geçtiğimiz yıla oranla pazar payını yüzde 2,4 artıran AMD,  Nvidia’yı geride bıraktı. Nvidia’nın pazar payında ise yüzde 1’lik bir azalma görüldü. Böylece AMD’nin ekran kartı satışlarındaki toplam pazar payı yüzde 17,2’ye yükselerek, Nvidia’nın yüzde 16’lık pazar payını geride bıraktı.

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INTEL HER ZAMANKİ GİBİ ZİRVEDE

Intel ise dünya genelindeki ekran kartı satışlarına yüzde 66,9’luk pazar payıyla liderlik etmeye devam ediyor. Intel’in işlemcilerinde de yerleşik ekran kartı bulunduğundan, satışların bu derece yüksek olması kimse için sürpriz olmadı.

Nvidia, Ray Tracing ışın izleme gibi daha ileri teknolojileri ekran kartlarına getirme konusunda hala zirvede. Ancak AMD’nin daha uygun fiyatlı ekran kartları piyasaya sürmesi, zaman zaman rakibi Nvidia’yı zor durumda bırakabiliyor.

Yukarıdaki grafiğe baktığımızda, AMD’nin çok az bir farkla 2019’un ikinci çeyreğinde Nvidia’yı geride bıraktığını görüyoruz. Bakalım ilerleyen aylarda iki şirket arasında nasıl bir rekabet olacak?

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