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AMD, Radeon RX 560 XT ekran kartını piyasaya sürdü

AMD, Çin pazarı için orta seviye Radeon RX 560 XT ekran kartını piyasaya sürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 11:10..
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Bilgisayarlar için en büyük ekran kartı üreticilerinden Nvidia ve AMD arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor.  Son zamanlarda yayınladıkları üstün özellikli ekran kartlarıyla bilinen iki şirket, orta seviye kullanıcıları için de çalışmalarına devam ediyor.

AMD, Çin pazarı için orta seviye Radeon RX 560 XT ekran kartını piyasaya sürdüğünü açıkladı. Radeon RX 560 ve RX 570 arasında bir performans vadeden ekran kartı, üzerinde 4 GB GDDR5 bellek barındırıyor.

radeon

AMD'nin verdiği bilgilere göre RX 560 XT ekran kartı, çeşitli performans geliştirmeleri içeriyor. Aynı grafik değerlerine sahip Battlefield 5 oyunundaki üç ekran kartının aldığı FPS değerleri ise şöyle:

  • Standart RX560: 40 fps
  • RX 560 XT: 60 fps
  • RX 570: 70 fps

AMD, yeni grafik kartının 6.6 Gbps'lik bir bellek saatine ve 256 bit bellek veriyolu genişliğine sahip olduğunu belirtti. Yeni ekran kartının fiyatı henüz AMD tarafından açıklanmasa da 150 dolar civarında olması bekleniyor. RX560 XT'nin oyunlardaki FPS değerlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

amd

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