AMD'nin yeni Ryzen 3000 işlemcilerinin fiyatları belli oldu

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Computex 2019 etkinliğinde konuşan AMD CEO'su Lisa Su, şirketin yeni nesil Ryzen 3000 işlemcilerini tanıtmıştı. Yeni nesil Zen 2 mimarisine dayanan ve Ryzen 2000 serisine göre çarpıcı performans geliştirmeleri sunacak yeni işlemcilerin fiyatları da belli oldu.

EN GÜÇLÜSÜ: RYZEN 9 3900X

Ryzen 3000 serisinin en güçlü işlemcisi olarak tanıtılan 3900X, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığıyla dikkat çekiyor. 3.8 GHz frekans hızına sahip olacak üst düzey işlemci, turbo ile 4.6 Ghz hızına ulaşabilecek. AMD'nin yeni Ryzen 3000 serisinin diğer modellerine baktığımızda, karşımıza 8 çekirdekli 3800X ve 3700X modelleri çıkıyor. Bu işlemcileri, 6 çekirdekli 3600X ve 3600 modelleri takip ediyor.

RYZEN 3000 SERİSİ İŞLEMCİ FİYATLARI

Ryzen 9 3900X : 521 dolar

Ryzen 7 3800X : 410 dolar

Ryzen 7 3700X : 344 dolar

Ryzen 5 3600X : 256 dolar

Ryzen 5 3600 : 207 dolar

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